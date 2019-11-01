«التخفيضات الكبرى» تنعش «التجزئة» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

انطلقت أمس، مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها السابعة، حيث يقدم أكثر من 2000 متجر موجود في مراكز التسوق خصومات وتخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية تزيد على 500 علامة، من ضمنها الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى.

وتوافد المتسوقون على المراكز التجارية منذ ساعات الصباح، فيما شهدت ساعات المساء إقبالاً كثيفاً، بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمية لمعظم الموظفين، لتشهد المراكز التجارية ازدحاماً كبيراً جعل العمل يمتد فيها إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ إذ تعتبر الفعالية فرصة لمختلف الفئات والجنسيات والأعمار، لقضاء أوقاتهم والحصول على حاجياتهم الشرائية والترفيهية، مستفيدين من التخفيضات التي وصلت إلى 90%.

وأكد محمد فراس عريقات مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة، أن الدورة السابعة من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، شهدت نمواً في عدد المحلات المشاركة بحوالي 100%، مقارنة مع النسخة الأولى للفعالية التي انطلقت نهاية عام 2016، ما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققته الفعالية على مدار الأعوام الماضية.

وأشار فراس في تصريحات ل«الخليج»، إلى أن فعالية التخفيضات الكبرى لها تأثير كبير في المبيعات للمتاجر المشاركة، ومن المتوقع أن يزداد هذا التأثير مع تزامن الفعالية مع فعاليات أخرى، مثل مهرجان ديوالي، وتحدي دبي للياقة، كما أنها فرصة للمتاجر لعرض مخزون نهاية العام بتخفيضات تصل إلى 90%، ما يسهم في تجديد منتجاتها مع بداية العام.

وشهدت مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في دبي، زيادة كبيرة في أعداد المتسوقين والمبيعات، خلال اليوم الأول من التخفيضات، وذلك بحسب عاملين في عدد من المراكز التابعة للمجموعة؛ نظراً للعروض المميزة والتخفيضات الكبيرة لدى المتاجر المشاركة. ومن المتوقع أن تحقق جميع المتاجر المشاركة نجاحاً هائلاً، ضمن مبادرة التخفيضات الكبرى التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

كما شهد ابن بطوطة مول، إقبالاً منقطع النظير فاق التوقعات، خلال اليوم الأول من المبادرة التي شاركت فيها المحال التجارية الموجودة في المول، وقد شهد المول صعوبة كبيرة في استيعاب أعداد السيارات والمتسوقين بشكل عام، وازدحمت الأماكن المخصصة لركن السيارات، حيث قدمت المحال التجارية المشاركة عروضاً مختلفة ومتنوعة ومناسبة لكافة الأعمار من كلا الجنسين.

وشهد دبي مول إقبالاً كثيفاً في اليوم الأول؛ إذ شكلت المبادرة فرصة لاستكشاف أفضل ما تقدمه منافذ تجارة التجزئة بدبي مول، ويمكن للزوار الاستفادة من الخصومات التي تقدمها أكبر مجموعة من المتاجر، وسيتم تقديم فرصة استثنائية للعملاء، من خلال الحصول على 10% خصومات عند شراء بطاقة إعمار للهدايا، إلى جانب الاستمتاع بباقة استثنائية من العروض الترويجية والتجارب الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.