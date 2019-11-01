136.3 مليار تجارة أبوظبي في 8 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد

بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي 136.3 مليار درهم خلال الشهور الثماني الأولى من العام الحالي مقابل 150.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2018 بانخفاض قدره 9.5%. وجاء هذا الانخفاض جراء تراجع قيمة الواردات 15.6% إلى 64.4 مليار درهم خلال فترة العام الحالي مقابل 76.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2018، إضافة إلى تراجع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 12.8% إلى 37.44 مليار درهم، في حين ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 9.7% إلى 34.45 مليار درهم مقارنة مع 31.4 مليار درهم خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2018.

وتصدرت سلع لوازم الصناعة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي قائمة الصادرات من السلع غير النفطية بقيمة 28.94 مليار درهم رغم تراجعها بنسبة 11.7% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما تصدرت معدات النقل وأجزاؤها قائمة السلع غير النفطية المعاد تصديرها خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي وزادت بنسبة 38.2% إلى 16.02 مليار درهم. كما تصدرت سلع لوازم الصناعة قائمة السلع غير النفطية المستوردة خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي رغم تراجعها بنسبة 11% إلى 28.32 مليار درهم.

ووفقاً لآخر بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي أصدرها مركز إحصاء أبوطبي أمس فقد انخفض حجم هذه التجارة خلال شهر أغسطس الماضي 17.5% إلى 14.85 مليار درهم مقابل 17.99 مليار درهم خلال أغسطس من العام الماضي، وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض قيمة الواردات بنسبة 26.4% إلى 7.53، وانخفاض الصادرات14.7% إلى 3.89 مليار درهم، وقد قابل ذلك ارتفاع قيمة المعاد تصديره خلال شهر أغسطس بنسبة 7% إلى 3.21 مليار درهم.

وشكلت الواردات غير النفطية ما نسبته 50.7% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لشهر أغسطس 2019، فيما شكلت الصادرات غير النفطية 26.2%، والمعاد تصديرها 23.1%.

وقال مركز إحصاء أبوطبي إن السعودية تصدرت قائمة أهم الشركات في التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوطبي خلال شهر أغسطس 2019 بقيمة 3.744 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.086 مليار درهم، والكويت بقيمة 792.5 مليون درهم، واليابان بقيمة 786 مليون درهم والمملكة المتحدة بقيمة 727.2 مليون درهم.