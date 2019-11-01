100 جائزة احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لـ«زووم»

دبي: ”الخليج 365”

احتفلت مجموعة «إينوك» بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق سلسلة متاجر «زووم»، وقدمت بهذه المناسبة 100 جائزة للعملاء المحظوظين، وذلك من خلال حملة ترويجية أطلقتها المجموعة على مدار 43 يوماً، وأتاحت للعملاء من خلالها فرصة الفوز بالجوائز عند إنفاق 20 درهماً في أي من متاجر «زووم». وبالمجمل، تم اختيار 100 فائز محظوظ عبر 7 سحوبات.

تضمنت الجوائز 10 أجهزة آيفون XR ؛ و10 اشتراكات سنوية في النوادي الرياضية؛ و10 تذاكر طيران؛ و10 بطاقات «نول»؛ و10 بطاقات «تهاني» للهدايا؛ و10 قسائم إقامة في فنادق من فئة الخمس نجوم؛ و10 قسائم شرائية لمستلزمات العودة إلى المدرسة من مكتبة «بوردرز»؛ و10 سبائك ذهبية؛ و10 أجهزة لوحية من سامسونج.

وشملت الحملة حسابات «زووم» على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، حيث قدمت للمتابعين 10 تذاكر سينما روكسي لشخصين؛ و10 بطاقات «تهاني» للهدايا؛ و10 تذاكر لزيارة «قمة البرج، برج خليفة» لشخصين؛ و10 ساعات «أبل».