9 فعاليات جديدة للمرة الأولى في دبي خلال نوفمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي 20 فعالية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الأول، بينها 9 فعاليات جديدة تقام لأول مرة في المنطقة، وتتنوع فعاليات بين المؤتمرات والمعارض التجارية والفعاليات الترفيهية، وتخدم قطاعات الفضاء والرعاية الصحية، والتشييد والبناء والاستدامة والسيارات والمجوهرات والبصريات ومنتجات العناية بالعيون. ويُعدّ شهر نوفمبر واحدًا من أبرز الشهور الحافلة بالفعاليات الأكثر تأثيراً ضمن أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي خلال الربع الأخير من عام 2019.

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي الدورة الرابعة من مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019 في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، وتجمع الدورة ال 22 من فعالية «ندوة الإنسان في الفضاء للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية» التي تقام بين 11 و14 نوفمبر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، أبرز خبراء العالم العاملين في مجال الملاحة الفضائية.

ويستضيف المركز 7 - 9 نوفمبر المؤتمر الدولي للعلاج الكيميائي المضاد للميكروبات، والمؤتمر الخليجي للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية، وقمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم يومي 5 و6 نوفمبر، بالإضافة إلى ثلاث حفلات ترفيهية هي الحفل الغنائي لمحسن إبراهيم زادة، وعرض أيت بولاجا المباشر، ومهرجان هاتفولنس ديانوتساف للعناية بالنفس يومي 15، 16 نوفمبر.

تقام الدورة ال 30 للمعرض والمؤتمر الإقليمي السنوي للجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر. تشهد الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر، تنظيم المركز للدورة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات، ويقام معرض فيتشينزو أورو دبي الدولي للمجوهرات في الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر.

ويستعد المصنّعون والمورّدون والموزّعون وتجّار التجزئة للمشاركة في معرض ومؤتمر البصريات ومنتجات العناية بالعيون - فيجن أكس دبي، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 12 و14 نوفمبر. بينما تقام قمة مستقبل التميز والاستدامة التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» يومي 19 و 20 نوفمبر.

وقال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «تعزز فعاليات شهر نوفمبر بتنوّعها وتكاملها الأهمية المتنامية لمركز دبي التجاري العالمي كمركز عالمي لصناعة الفعاليات ما يدعم مكانة دبي بقوة كوجهة عالمية رائدة في إقامة أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة».

ومن المقرر أن يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال شهر نوفمبر أيضاً كلاً من المعرض الدولي للملابس والمنسوجات، ومعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، والمعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الحفلات والمعارض والمؤتمرات.