اقتصاد هونج كونج يدخل رسمياً في ركود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت هونج كونج أنها دخلت في أول انكماش اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية بعد أشهر من الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت أرقام نشرتها الحكومة يوم الخميس تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,2% في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق الذي شهد انخفاضاً لم يتعد 0,4%. ويعني هذا أن المدينة تعاني من انكماش من الناحية التقنية بعد تراجع اقتصادها لفصلين متتاليين.

وهذه هي أول مرة تشهد فيها هونج كونج انكماشاً منذ مطلع 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية. وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً سنوياً بنسبة 2,9%، في أسوأ انخفاض خلال عقد.

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وتشهد المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، منذ نحو خمسة أشهر احتجاجات عارمة منادية بالديمقراطية شابها العنف أحياناً دون نهاية قريبة مع تبني بكين وقادة المدينة خطاً متشدداً.

وواجه اقتصاد هونج كونج، الذي يعتمد على أكبر اقتصادين في العالم، صعوبات شديدة في بداية 2019 بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. ولم تتعد نسبة النمو في الربع الأول 0,6%، إلا أن الاحتجاجات التي اندلعت في حزيران/يونيو أدت إلى تفاقم الوضع.

وأصبحت الاشتباكات بين المحتجين الذين يلقون الحجارة والقنابل الحارقة والشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية، حدثاً أسبوعياً وأضرت بسمعة المدينة التي عرفت بالاستقرار والأمان.

وأثرت الاضطرابات بشدة على قطاعي السياحة والترفيه في المدينة، وفاقمت المصاعب الاقتصادية التي تتسبب بها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. (وكالات)