شكرا لقرائتكم خبر عن 345 مليوناً لـ «أرامكس» بنمو 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” ارتفعت أرباح شركة «أرامكس» إلى 345 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بنمو 2%، وذلك بدعم زيادة الإيرادات 3% إلى 3.78 مليار درهم بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية 5% إلى 672.6 مليون درهم، كما تراجعت مصاريف ضريبة الدخل 26% إلى 53.3 مليون درهم.

وعلى المستوى الربعي بلغت أرباح الربع الثالث 113.8 مليون درهم بنمو 1%.

وسجلت خدمات النقل السريع الدولي من أرامكس نمواً في الإيرادات بنسبة 3% إلى 556 مليون درهم وارتفع عدد الشحنات 13% خلال الربع الثالث على خلفية الطلب القوي من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والأسواق الآسيوية في حين تأثر نمو الإيرادات وهوامش الربح بضغوطات التسعير.

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