الإمارات تناقش في الرياض العمل الخليجي المشترك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

شارك وفد من وزارة الاقتصاد ممثلاً لدولة الإمارات في الاجتماع التاسع والأربعين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض، وهو الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثامن والخمسين للجنة التعاون التجاري التي ستستضيفها العاصمة العمانية مسقط منتصف نوفمبر الجاري.

ترأس الوفد حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشؤون التجارية، فيما ضم الوفد أيضاً أحمد بن سليمان آل مالك من إدارة التعاون والمنظمات الدولية بالوزارة.

وأكد حميد بن بطي المهيري أهمية اجتماعات لجنة التعاون التجاري باعتبارها من أهم المنصات لتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومناقشة سبل التنسيق وقنوات التعاون خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات التجارية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الاجتماع التحضيري ناقش مجموعة مهمة من النقاط التي تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي ليتم عرضها على الاجتماع الوزاري للجنة التعاون التجاري عند انعقادها في 14 نوفمبر المقبل في سلطنة عمان الشقيقة.

وتضمنت أجندة اجتماع الوكلاء التحضيري عدداً من البنود التي تصب في تعزيز البيئة الاقتصادية في دول مجلس التعاون، من أبرزها تعديل نظام براءات الاختراع، والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال التجارة، ومبادرات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونظام الوكالات التجارية في دول المجلس، إضافة إلى استعراض تطورات نظام المنافسة بدول المجلس، ونظام مكافحة التستر، والتجارة الإلكترونية.