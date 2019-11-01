اقتصاد منطقة اليورو يحقق نمواً مستقراً بعكس المتوقع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أولية، الخميس، أن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الثالث تحدى توقعات السوق بحدوث تباطؤ، واستقر على أساس فصلي، بينما تباطأ معدل التضخم الكلي بسبب هبوط حاد في أسعار الطاقة.

وأفادت تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو 0.2 في المئة في الفترة بين يوليو/ تموز، وسبتمبر/ أيلول، مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة، على نحو مماثل للربع الثاني.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، نمواً قدره 0.1 في المئة فقط. لكن موعد ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، يحل يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، لذا قد يجري تعديل تقدير يورستات للمنطقة بكاملها نزولاً إذا تأكدت توقعات السوق بنمو سلبي في الربع الثالث لألمانيا.

وبشكل منفصل، قال مكتب الإحصاءات إن أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو ارتفعت 0.7% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، انخفاضاً من 0.8% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2008.

التجزئة بألمانيا

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كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا عن استمرار النمو الاقتصادي لتجارة التجزئة في البلاد خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوضح المكتب أن حجم المبيعات بقطاع تجارة التجزئة في ألمانيا زاد خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة حقيقية تبلغ 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي إجمالي التسعة أشهر الأولى من هذا العام، زاد حجم المبيعات في قطاع التجزئة بألمانيا بقيمة حقيقية تبلغ نسبتها 3.1% وبقيمة اسمية تبلغ نسبتها 3.7%.

الاقتصاد الإيطالي

وفي روما، أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد إيطاليا سجل نمواً بنسبة 0.1% خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر الماضيين. وقال معهد الإحصاءات الوطني إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من عام 2019. وكان الاقتصاديون توقعوا عدم نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث، ونموه بنسبة 0.2% على أساس سنوي. يذكر أن إيطاليا تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وقد سجل اقتصادها نمواً ضعيفاً لفترة طويلة. ويشار إلى أن إيطاليا تعد الدولة الوحيدة في منطقة اليورو، بجانب اليونان التي لم يعد اقتصادها لمستويات ما قبل أزمة 2008. (وكالات)