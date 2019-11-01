2000 متخصص في صناعة الضيافة بـ«هايتك دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يجمع «هايتك دبي 2019»، المتخصص في تكنولوجيا الضيافة في الشرق الأوسط للفنادق، بين أكثر من 2000 من المتخصصين في مجال الضيافة و100 من العارضين وما يزيد على 30 من كبار قادة الفكر من أرجاء المنطقة. خلال يومي 12 و13 نوفمبر في دبي.

سوف يمنح هايتك المشترين في الشرق الأوسط - والذين تزيد قيمتهم حالياً على 75 مليار دولار - منفذاً إلى كبار مقدمي الحلول الذين يعرضون أحدث ابتكاراتهم في تكنولوجيا الضيافة في المعرض، برنامجاً تعليمياً مكثفاً خططه المجلس الاستشاري الخبير لهايتك دبي 2019، فضلاً عن قمة مع لقاءات عمل وجهاً لوجه. من المتوقع أن يزيد المعرض بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي من حيث عدد العارضين.