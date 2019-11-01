113 مليوناً صادرات أيرلندا من الألبان إلى الإمارات في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن مجلس الأغذية الأيرلندي «بورد بيا» عن تسجيل رقم قياسي في صادرات أيرلندا من الألبان إلى دولة الإمارات بواقع 113 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 80% بين عامي 2010 و2018.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة مجموعة من أبرز مصنعي ومنتجي الألبان في أيرلندا في معرض جلفود للتصنيع 2019 (الذي يقام من 29 إلى 31 أكتوبر) بدعم من مبادرة مجلس الأغذية الأيرلندي. ومن خلال جلب أفضل منتجات الأغذية والمشروبات والمحاصيل الزراعية من بلاد «جزيرة الزمرد» يسلط مجلس الأغذية الأيرلندي الذي يشارك في معرض جلفود للتصنيع للعام الثالث على التوالي الضوء على أبرز ما يقدمه كبار الموردين في أيرلندا. ووفقاً للأبحاث الصادرة عن «بورد بيا»، فقد زاد حجم صادرات الألبان من أيرلندا إلى الإمارات 23٪ لتصل إلى أكثر من 11,400 طن بين شهري يناير ويوليو 2019، مقارنةً مع 9,279 طن خلال الفترة ذاتها من عام 2018. كما ارتفعت قيمة الصادرات من 102 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018 إلى 113 مليون درهم هذا العام.

وقالت كلاوديا سامويل، المديرة الإقليمية لدى مجلس الأغذية الأيرلندي في الشرق الأوسط: توفر الإمارات فرصاً هائلة للنمو في هذا القطاع، في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الأغذية والمشروبات في أيرلندا تطوراً كبيراً بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو المنتجات المستدامة.