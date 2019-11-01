نتائج و إفصاحات

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بلغت أرباح «الرمز كوربوريشن» في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 نحو 3.88 مليون درهم، مقارنة مع 29.78 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2018، وذلك بتراجع بنسبة 87%، وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى ضعف أداء الأسواق.
أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن استقالة كل من: منصور شمس الخوري، ومطر خلفان مطر الشامسي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 13 أكتوبر الماضي.
عينت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة، كنان كومار رئيساً مالياً للشركة، وذلك بعد تقاعد الرئيس المالي الحالي مانو هار.
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