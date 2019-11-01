النفط يتراجع تحت ضغط مخزونات الخام الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت أسعار النفط لضغوط، أمس الخميس، بفعل زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، وضعف نشاط المصانع في الصين، مع وجود عوامل قليلة للتفاؤل في الأفق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً إلى 60.13 دولار للبرميل. وكانت هبطت 1.6%، أمس الأول الأربعاء. لإنهاء نحو انخفاض شهري بنحو 0.5%.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار إلى 53.78 دولار للبرميل.

وانكمش نشاط المصانع في الصين لسادس شهر على التوالي في أكتوبر، بينما سجل النمو في قطاع الخدمات أبطأ معدلاته منذ فبراير 2016 وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية، أمس الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر/‏ تشرين الأول. (رويترز)