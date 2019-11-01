الضغوط تحاصر الأسهم وسط عمليات جني أرباح سريعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

لم تسمح عمليات جني الأرباح الخاطفة، للأسهم بالتقاط الأنفاس، في آخر جلسات الأسبوع، لتعاود المؤشرات التراجع مجدداً، إلى جانب ضغوط على أسهم أخرى في قطاعات رئيسية في البنوك والعقار، مع توجه أجنبي ومؤسساتي نحو التسييل.

سجلت سيولة الأسواق 350.4 مليون درهم منها 193.2 مليون في أبوظبي و157.25 مليون في دبي، وتم التداول على 178.13 مليون سهم، توزعت بواقع 55.6 مليون سهم في أبوظبي و122.5 مليون في سهم، من خلال تنفيذ 3923 صفقة.

انخفاض دبي

ونزل مؤشر سوق سوق دبي المالي 0.28% عند مستوى 2746.93 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والنقل.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 0.44% مع انخفاض «أرابتك» 1.6% و«الاتحاد العقارية» 1.58% «داماك» 1.03% و«إعمار العقارية» 0.93% و«ديار» 0.82%.

ونزل قطاع البنوك 0.35% مع نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.42% و«دبي الإسلامي» 0.38%، فيما نزل قطاع النقل بنحو 0.76% نتيجة انخفاض «أرامكس» 2% و«الخليج للملاحة» 0.43% في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.74%.

وعلى العكس من ذلك، ارتفع قطاع الاستثمار 0.51% بدعم من صعود «سوق دبي المالي» 1.26% و«شعاع» 3.61%، في وقت استقر فيه «دبي للاستثمار».

تراجع أبوظبي

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بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.26% عند 5107.76 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والاستثمار. ونزل قطاع البنوك 1.91% مع تراجع «أبوظبي الأول» 2.69%، في الوقت الذي ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.38% واستقر «أبوظبي التجاري» دون تغيير. وتراجع قطاع الاتصالات 0.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.37% على أثر هبوط «الدار» 0.42% في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.44%.

وبدوره نزل قطاع الطاقة 0.25% بضغط انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.38% و«دانة غاز» 0.54%، فيما صعد «طاقة» 1.49%. وهبط قطاع الاستثمار بنحو 0.4% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 0.98% رغم ارتفاع «إشراق» 0.82%.

الأكثر تداولاً

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 41.8 مليون درهم ليغلق عند 4.27 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 29.4 مليون درهم ليصل عند 5.29 دراهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة 13.6 مليون درهم ليقفل عند 0.88 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر «أبوظبي الأول» التداولات ب 63.8 مليون درهم ليغلق عند 15.22 درهم، ثم «الدار العقارية» بتداولات 33.2 مليون درهم ليصل عند 2.35 درهم، يليه «اتصالات» بسيولة 27.2 مليون درهم ليقفل عند 16.56 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي سهم «شعاع كابيتال» ليغلق عند 0.94 درهم، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.8% إلى 0.4 درهم.

وسجل «القدرة القابضة»، المدرج في السوق الثانية بسوق أبوظبي، أكبر نسبة ارتفاع بنحو 11.06% إلى 0.94 درهم، في المقابل جاء «المؤسسة الوطنية للسياحة» في مقدمة المتراجعين بنسبة 9.7% إلى 1.58 درهم.

تداولات المستثمرين

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات بسوق الإمارات في آخر جلسات الأسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ نحو 25 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و10.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و12 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 25 مليون درهم محصلة شراء.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم في جلسة الخميس على أسهم شركات «أبوظبي الأول»، و«العربية للطيران»، و«إعمار مولز»، و«جي إف إتش»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«أملاك»، و«العالمية القابضة»، و«دانة غاز».

واتجهت المحافظ الاستثمارية هي الأخرى نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 15 مليون درهم محصلة بيع، منها 13.25 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و1.63 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 15 مليوناً محصلة شراء، (13.25 مليون درهم في دبي، و1.63 مليون في أبوظبي).