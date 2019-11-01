شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرص الاستثمارية للأراضى الصناعية فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيا على القطع المطروحة على خريطة الأراضى الصناعية الإلكترونية والفرص الاستثمارية حتى 4 نوفمبر المقبل، ننشر أهم المعلومات عن الفرص الاستثمارية الجديد. - 480 فرصة استثمارية فى مجال الصناعات الهندسية. -388 فرصة استثمارية فى الصناعات الكيماوية. -266 فرصة استثمارية لقطاع الصناعات الغذائية. -274 فرصة جديدة فى قطاع الصناعات التعدينية. Advertisements -232 فرصة استثمارية فى مجال الصناعات النسيجية. -313 فرصة للصناعات المعدنية. - 97 فرصة للصناعات الدوائية.

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