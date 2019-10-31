شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 31- 10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 31-10-2019.

إيقاف تداول 10 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 10 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، راية لخدمات مراكز الاتصالات، سيدى كرير للبتروكيماويات، راية القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن وسط وغرب الدلتا.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.704 مليار جنيه. البورصة تربح 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.704 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 247.7 مليون ورقة مالية بقيمة 957.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.37% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.26%، والعرب على 6.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.97%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 27.7 مليون جنيه، 157 ألف جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 11.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14558 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالى، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17530 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 50 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.68%

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 133 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.54%

Advertisements

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 11.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 41.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.94%

- سيدى كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 11.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.76%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.577 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.48%

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 115.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%

- الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بسعر إغلاق 1.527 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.531 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.07%

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية إغلاق 575.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%