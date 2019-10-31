شكرا لقرائتكم خبر عن مصارف لبنان: البنوك ستفتح فروعها غدا وعلى العملاء على مراعاة مصلحة البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الخميس، إن البنوك ستعيد فتح أبوابها غدا الجمعة، لتوفير الحاجات "الملحة"، بعد أن أغلقت لأسبوعين بسبب أزمة اقتصادية وتصاعد احتجاجات فى أنحاء البلاد، لكنها ناشدت العملاء أن يضعوا فى اعتبارهم "مصلحة البلد".

وقال بيان صادر عن الجمعية، إنها تأمل بأن "يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية".

وقالت الجمعية إن البنوك ستسأنف النشاط "لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية ومن بينها دفع الرواتب والأجور".

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