شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 31-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 31-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.704 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 10 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، راية لخدمات مراكز الاتصالات، سيدى كرير للبتروكيماويات، راية القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن وسط وغرب الدلتا.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.704 مليار جنيه. البورصة تربح 3.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.704 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 247.7 مليون ورقة مالية بقيمة 957.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.37% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.26%، والعرب على 6.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.97%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 27.7 مليون جنيه، 157 ألف جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 11.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14558 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالى، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17530 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 50 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

مصر للألومنيومتحولت شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، للخسائر خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019. مصر للألومنيومتحولت شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، للخسائر خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام المالى بنسبة انخفاض 92%، فيما بلغ صافى الخسائر 277.8 مليون جنيه مقابل صافى ربح 468.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 269%.

وأرجعت الشركة، فى بيان منفصل للبورصة المصرية، أسباب تحولها للخسائر إلى 4 أسباب وهى:

1- ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة من 1 يوليو لعام 2019 حتى 30 سبتمبر لعام 2019.

2- انخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعدان العالمية بلندن خلال الفترة من 1 يوليو لعام 2019 حتى 30 سبتمبر لعام 2019.

3- انخفاض سعر صرف الدولار.

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4- استغناء الشركة عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية مما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات.

بنك تنمية الصادراتباعت مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لـتنمية الصادرات، 109 ألف سهم خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بالبورصة المصرية من خلال عمليتين الأولى 24.5 ألف سهم، و84.5 ألف سهم للثانية، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى العربية وبولفارا للغزل والنسيج، المالية والصناعية المصرية، 41.2 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالى. بنك تنمية الصادراتباعت مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لـتنمية الصادرات، 109 ألف سهم خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بالبورصة المصرية من خلال عمليتين الأولى 24.5 ألف سهم، و84.5 ألف سهم للثانية، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى العربية وبولفارا للغزل والنسيج، المالية والصناعية المصرية، 41.2 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للدواجن، 5.5 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 15 ألف سهم، وذلك بحسب تقرير عن تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف تقرر إيقاف وإلغاء جميع العمليات المنفذة على سهمى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أودن للاستثمارات المالية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الشركتين، وإعادة التداول فور الإلغاء وتعديل سعر فتح الأولى، ليصبح 1.998 جنيه، والثانية ليصبح 2.680 جنيه.





مطاحنتراجع صافى ربح شركتى مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، خلال الفترة المالية المنتهية فى شهر سبتمبر لعام 2019، بنسبة 10.38%، 83% على التوالى، وأرجعت الشركة الأولى سبب تراجع الأرباح إلى ثبات عمولة الطحن عند 500 جنيه/ للطن، مع وجود زيادة فى المصروفات الحتمية مثل الكهرباء والمياه والوقود، وذلك بحسب بيانات منفصلة للشركتين.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى إيرادات بلغت 127.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، مقابل 219.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 41.95%، كما تراجع صافى الربح ليسجل 25.8 مليون جنيه مقابل 28.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 10.38%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، 143 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، مقابل 173.7مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 17%، كما تراجع صافى الربح ليسجل 1.2 مليون جنيه مقابل 7.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 83%.





راميداتعتزم شركتا العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، اميرالد للاستثمار العقارى، الطرح بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، أنها بدأت إجراءات قيد أسهمها بالبورصة المصرية تمهيدًا لتنفيذ عملية طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية.

وتعتزم الشركة تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية، على أن يتم تلقى طلبات الشراء فى الأسهم المطروحة لشريحتى الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم، وسوف يتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسى شركة Greville، وذلك بحسب بيان صحفى.

ومن المزمع بعد إتمام الطرح المشترك أن تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحد أدنى تبلغ قيمته 650 مليون جنيه تقريبًا، وسوف يقتصر حق الاكتتاب فى أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع، وسيكون الاكتتاب فى تلك الزيادة بنفس السعر الذى تم به تنفيذ الطرح والذى سيتم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعمل الشركة حاليًا على استيفاء الموافقات القانونية اللازمة لتسجيل الشركة بالهيئة العامة للرقابة المالية وقيد وطرح أسهمها بالبورصة المصرية وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأى جهات أخرى، وتتوقع الشركة إتمام تنفيذ عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهمها خلال الربع الأخير من العام الجارى وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

ومن المتوقع أن يتم توظيف صافى حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لإتمام الطرح المشترك فى دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التى تتبناها، تركيزًا على تنفيذ الاستحواذات المستهدفة مجموعة جديدة من المستحضرات الدوائية إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذ الاستحواذات الجذابة على المزيد من الشركات المنتجة للمستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى إمكانية توظيف جزء من حصيلة زيادة رأس المال فى تسوية جزء من ديون المجموعة حسب حركة أسعار الفائدة.

وكلفت الشركة كل من مؤسسة «HSBC Bank plc» ومؤسسة «Investec Bank plc» بدور المنسق العالمى ومدير الطرح المشترك، بينما تقوم شركة «سى أى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية» بدور مدير الطرح المشترك، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف مؤسستى «HSBC Bank plc» و«Investec Bank plc» بدور المنسق العالمى ومدير الطرح المشترك لشريحة الطرح الخاص فقط.

فيما أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن تقدم شركة إميرالد للاستثمار العقارى، وتمتلك بها نسبة 16% من رأسمالها، للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض التسجيل تمهيداً لطرح جانب من أسهمها بالبورصة المصرية، مضيفة أنه تم تسليم كافة النماذج والمستندات الخاصة بالتسجيل مرفقاً بها تقرير القيمة العادلة للشركة المعد من المستشار المالى المستقل وتقرير مراقب الحسابات عنه إلى هيئة الرقابة المالية.