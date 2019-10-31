شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع قليلاً بعد صدور بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف عقب صدور بيانات متضاربة.



وكشفت بيانات حكومية ارتفاع عدد موافقات بناء المنازل في أستراليا بنسبة 7.6% في الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.4% دون توقعات بارتفاع قدره 0.5%.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفض أمس معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 1.75% و1.50%، وهو ثالث تراجع للفائدة هذا العام، لكن البنك المركزي ألمح إلى توقفه في الفترة المقبلة.

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ومن جانبه، صرح محافظ المركزي الأسترالي "فيليب لو" بأن البنك ملتزم بالإبقاء على الفائدة قرب مستويات منخفضة نتيجة استمرار المخاطر المحيطة بالاقتصادين المحلي والعالمي.



وأضاف "لو" أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال عرضة لمخاطر تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية، وأن الفائدة ستظل منخفضة إلى حين انخفاض معدل البطالة وزيادة وتيرة التوظيف.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6896، وسجل أعلى سعر عند 0.693 وأقل سعر عند 0.6887.