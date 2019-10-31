شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض متأثرةً بالمخاوف حيال الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة أثارت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني وبددت التفاؤل بعد قرار الاحتياطي الاتحادي.



كان مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الصيني قد انخفض إلى 49.3 نقطة في الشهر الماضي، كما تراجع أيضا مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 52.8 نقطة في سبتمبر/أيلول.

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وأظهرت بيانات حكومية أمريكية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بخمسة آلاف إلى 218 ألف طلب في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2% خلال سبتمبر/أيلول.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي خفض معدل الفائدة أمس ربع نقطة إلى النطاق بين 1.75% و1.50%، وهو قرار يعد الثالث من نوعه في العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 225 نقطة) إلى 26969 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 8263 نقطة، فيما هبط "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3024 نقطة.