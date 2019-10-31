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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض بعد صدور بيانات اقتصادية صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم في اعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة في الصين أثارت القلق بشأن نموها الاقتصادي فضلا عن تلاشي تأثير قرار الاحتياطي الاتحادي.
وكشفت بيانات عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الصيني انخفض إلى 49.3 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند 49.9 نقطة ومن 49.8 نقطة في قراءة أغسطس/آب.
وتراجع أيضا مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 52.8 نقطة في سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 53.7 نقطة.
وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس خفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 1.75% و1.50%، وهو ثالث خفض للفائدة هذا العام.
وأكد البنك المركزي الأمريكي على أن هذا الخفض لا يعني سلسلة من التخفيف النقدي بل سيتم التوقف في الفترة القادمة لتقييم الأمور والأحوال الاقتصادية بوجه عام.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 265.8 دوللار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 268.7 دولار وأقل سعر عند 264.8 دولار.
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