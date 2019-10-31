شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول للهبوط بفعل تجدد المخاوف التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ،لتواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، بفعل تجدد المخاوف حيال الحرب التجارية بين أمريكا والصين ،بالإضافة إلى مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، عقب ارتفاع فاق التوقعات فى المخزونات التجارية الأمريكية ،واستقرار إنتاج النفط عند أعلى مستوياته على الإطلاق ،ويكبح الخسائر هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.22$ ، من مستوى الافتتاح عند 54.84$، وسجل أعلى مستوي عند 55.55$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 60.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.56$ ، وسجل أعلى مستوي عند 61.12$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.2% ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 1.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بفعل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" يوم الخميس نقلا عن مصادر ،أن المسؤولون الصينيون يشككون فى إمكانية التوصل لاتفاق تجاري شامل طويل الأجل مع الولايات المتحدة ،بالرغم من أن الجانبين اقترابا من اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وفى نفس الإطار ،،تتردد أنباء عن انسحاب دولة تشيلي من استضافة قمة منتدى أبك للتجارة فى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ،والتي كان من المتوقع أن تشد خطوات مهمة فى إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الدائرة منذ 15 شهرا.

Advertisements

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 25 تشرين الأول/أكتوبر، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.5مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 439.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 16 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير،وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 97.22 نقطة ،عاكسا الهبوط المستمر فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

وهبوط مستويات الدولار يدعم أسعار السلع والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية ،إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لمستهلكي وحائزي العملات الأخرى.