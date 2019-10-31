شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المواطن الأمريكي أقل من التوقعات فى سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الإنفاق الشخصي لشهر أيلول/سبتمبر مرتفعا بمقدار 0.2% ، أقل من متوسط توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.3 % ، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.2% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.1% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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