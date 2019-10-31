شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى نحو أسبوعين قبيل بيانات الإنفاق الاستهلاكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 97.22 نقطة الأدنى منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.44 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.45 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،عقب قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الأول/أكتوبر ،فقد مؤشر الدولار نسبة 2.2% ،بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة شهرية منذ كانون الثاني/يناير 2018 ،بفعل تباطؤ مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل بعد تطورات إيجابية فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بالإضافة إلى ضعف طلب العملة كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،مع استمرار تخفيف السياسة النقدية الأمريكية ،وبعد تطورات إيجابية عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق العالمية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي بالأمس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين 1.50% إلى 1.75% ، فى ثالث خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

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وأشار المركزي الأمريكي خلال بيان السياسة النقدية إن تلك الخطوة تستهدف حماية اقتصاد الولايات المتحدة من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود المحتمل ،وقال إنه سيراقب عن كثب المعلومات الواردة عن التوقعات الاقتصادية حين تقييم المسار الملائم لسعر الفائدة المستهدف.

ويقول الخبراء إن البيان أقل حسما حيال الاستمرار فى تخفيف السياسة النقدية ،حيث كان الاحتياطي الاتحادي يؤكد خلال بياناته السابقة على التحرك الملائم لحماية النمو الاقتصادي فى البلاد.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" لقد اتخذنا تلك الخطوة للمساعدة فى الحفاظ على قوة الاقتصاد فى مواجهة التطورات العالمية ،ولتوفير بعض الحماية ضد المخاطر المستمرة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، ضعف البيانات سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر أيلول/سبتمبر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.1% فى آب/أغسطس،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

ويصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسية سنويا المتوقع ارتفاع بنسبة 1.4% فى أيلول/سبتمبر بنفس القراءة السابقة.