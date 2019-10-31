شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل الشكوك حول الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل تنامي الشكوك حول نجاح الولايات المتحدة والصين فى إتمام اتفاق تجاري طويل الأجل ،وانخفضت معظم القطاعات المرتبطة بحركة التجارة العالمية ، بالإضافة إلى هبوط قطاع الطاقة بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة رويال داتش شل.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة مرتفعا بنسبة 0.1% ، بعدما فقد فى الجلسة السابقة نسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال سبع جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى 21 شهرا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقه صوب تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ،مع انخفاض بنسبة 1.7% ، حيث يعتبر القطاع الأكثر حساسة لأخبار التجارة العالمية.

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تاليه قطاع الطاقة بانخفاض بنسبة 1.5% ، مع هبوط سهم رويال داتش شال بنحو 3.5 % ، بعد إعلان الشركة عن انخفاض بنسبة 15% فى أرباح الربع الثالث على خلاف تقديرات الخبراء.

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" صباح اليوم نقلا عن مصادر ،أن المسؤولون الصينيون يشككون فى إمكانية التوصل لاتفاق تجاري شامل طويل الأجل مع الولايات المتحدة ،بالرغم من أن الجانبين اقترابا من اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.3% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,050.10 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنحو 0.3% ،فى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3 % ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.9% ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا.