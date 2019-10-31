شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا تهبط لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الأول/أكتوبر مرتفعة بنسبة 0.7% ، والتي تعد أدنى قراءة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.7% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 0.8%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.1%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.0 %.