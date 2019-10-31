شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الأوروبي أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثالث /2019 مسجلة نمو بمعدل 0.2% ,أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.1% ، ،وسجل الربع الثاني نمو بمعدل 0.2% ،وبالقراءة السنوية سجل النمو معدل 1.1% ، طبقا لتوقعات الخبراء نمو بمعدل 1.1% ، أقل من نمو الربع السابق عند معدل 1.2%.

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