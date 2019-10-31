شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتداول مجددا أعلى 1,500$ للأونصة بفضل هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، لتتداول مجددا أعلى مستويات 1,500$ للأونصة ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،بالإضافة إلى عمليات شراء المعدن كملاذ آمن بفعل تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,506.54$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,495.53$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,493.76$.

على صعيد تعاملات الأمس، حقق المعدن الأصفر "الذهب" ارتفاعا بنسبة 0.5% ،فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،عقب قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعلى صعيد تعاملات تشرين الأول/أكتوبر ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 2.4% ، على وشك تحقيق مكسب شهري ،تستأنف من خلاله المكاسب الشهرية التي توقفت مؤقت خلال أيلول/سبتمبر للمرة الأولى خلال خمسة أشهر.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.25% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوعين عند 97.22 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية،عقب انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق العالمية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي بالأمس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين 1.50% إلى 1.75% ، فى ثالث خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

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وأشار المركزي الأمريكي خلال بيان السياسة النقدية إن تلك الخطوة تستهدف حماية اقتصاد الولايات المتحدة من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود المحتمل ،وقال إنه سيراقب عن كثب المعلومات الواردة عن التوقعات الاقتصادية حين تقييم المسار الملائم لسعر الفائدة المستهدف.

ويقول الخبراء إن البيان أقل حسما حيال الاستمرار فى تخفيف السياسة النقدية ،حيث كان الاحتياطي الاتحادي يؤكد خلال بياناته السابقة على التحرك الملائم لحماية النمو الاقتصادي فى البلاد.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" لقد اتخذنا تلك الخطوة للمساعدة فى الحفاظ على قوة الاقتصاد فى مواجهة التطورات العالمية ،ولتوفير بعض الحماية ضد المخاطر المستمرة.

من ناحية أخرى ،تتردد أنباء عن انسحاب دولة تشيلي من استضافة قمة منتدى أبك للتجارة فى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ،والتي كان من المتوقع أن تشد خطوات مهمة فى إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الدائرة منذ 15 شهرا.

وفى نفس الإطار ذكرت تقارير إن الصين تستبعد أن يكون هناك اتفاقا طويلا الأمد حول التجارة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.76 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 915.55 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.