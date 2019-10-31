شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع للمرة الأولى فى 4 أيام ومخاوف المعروض الأمريكي تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم صعود معظم السلع المقومة بالدولار الأمريكي ،ويكبح المكاسب تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، عقب ارتفاع فاق التوقعات فى المخزونات التجارية الأمريكية ،واستقرار إنتاج النفط عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.55$ ، من مستوى الافتتاح عند 54.84$، وسجل أدنى مستوي عند 54.84$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 61.12$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.56$ ، وسجل أدنى مستوي عند 60.46$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.2% ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 1.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بفعل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 97.24 نقطة ،عاكسا الهبوط المستمر فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

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وهبوط مستويات الدولار يدعم أسعار السلع والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية ،إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لمستهلكي وحائزي العملات الأخرى.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 25 تشرين الأول/أكتوبر، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.5مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 439.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 16 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير،وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.