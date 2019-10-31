شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تحقيق أول مكسب شهري منذ يونيو بفضل تحسن مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، فى طريقها للتخلي عن مستويات 9,000$ ، مع استمرار تركيز المستثمرين على عمليات جني الأرباح ،لكن أكبر عملة مشفرة فى العالم بصدد تحقيق أول مكسب شهري منذ حزيران/يونيو الماضي ، بفضل تحسن مستويات الطلب الاستثماري خلال الأسبوع الأخير عقب تعليقات الزعيم الصيني "شي جين بينغ".

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 109$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 9,060$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,169$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,225$.

فقدت العملة الرائدة "البتكوين" يوم الأربعاء نسبة 2.8% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 10,350$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 244 مليار$ ،مع استمرار تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

على صعيد تعاملات تشرين الأول/أكتوبر ،حققت أسعار البتكوين حتى الآن ارتفاعا بنسبة 10% ،بصدد تحقيق أول مكسب شهري منذ حزيران/يونيو الماضي.

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ارتفع البتكوين الأسبوع الأخير على نطاق واسع ،وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 10,350$ لكل وحدة بتكوين ، مع تسارع عمليات تغطية مراكز بيع كبيرة ،بالتزامن مع بناء مراكز شرائية جديدة ،وذلك عقب تصريحات إيجابية من الزعيم الصيني عن صناعة التشفير.

دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى الإسراع فى تبني تكنولوجيا البلوكشين فى البلاد ،وقال إن القيام بذلك سيكون ضروريا للابتكار التكنولوجي والتحول الصناعي.

وأضاف رئيس ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،إن بلاده ستصبح مؤيدة لصناعة التشفير فى العالم ،وستسعي إلى تنفيذها فى جميع أنحاء الاقتصاد.

قال المؤسس المشارك فى شركة فندسترات الاستثمارية "توم لي" أن هناك الكثير من الإشارات الإيجابية خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد الخروج من نطاق المخاطرة المؤقتة ،واستأنف السوق الصاعدة.

وفى علامة إيجابية لسوق التشفير ارتفع حجم تداول العقود الآجلة للبتكوين على بورصة Bakkt خلال الأسبوع الأخير ،الأمر الذي يوضح أن نشاط السوق قد أثار اهتمام المستثمرين من المؤسسات الذين يتوقعون حركة اتجاهية حادة.