شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الرابع على التوالي والأنظار على بيانات النمو والتضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري خلال الأربعة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري فى حوالي 21 شهرا ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من أوروبا ، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام ،وعن مستويات التضخم خلال تشرين الأول/أكتوبر.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1170$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1152 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1151$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مستفيدا من هبوط مستويات العملة الأمريكية عقب صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعلى صعيد تعاملات تشرين الأول/أكتوبر ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حقق اليورو حتى الآن ارتفاعا بنسبة 2.5% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري خلال الأربعة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ كانون الثاني/يناير 2018.

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يعاذ هذا المكسب الشهري القوي إلى العديد من الأسباب ،منها تراجع مستويات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وانحسار مخاوف تعمق الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ،والتطورات الإيجابية على صعيد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الهامة من أوروبا ،عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام ،وعن مستويات التضخم الرئيسية خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول احتمالات اتخاذ المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية جديدة خلال الاجتماعات القادمة.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا المتوقع نمو بمعدل 0.1% خلال الربع الثالث /2019 ،وسجل الاقتصاد الأوروبي نموا بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني ،وبالقراءة السنوية المتوقع نمو بمعدل 1.1% من نمو بمعدل 1.2% الربع السابق.

وتصدر بنفس التوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.7% من ارتفاع بنسبة 0.9% فى أيلول/سبتمبر ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.0% بنفس القراءة السابقة.