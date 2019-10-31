شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية الربيل دون حاجز 0.3$ مع مستهل تداولات أخر جلسات هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت الربيل في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الخميس مستكملة خسائر الأمس ومطلع هذا الأسبوع ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الأسبوع الماضي خامس مكاسب أسبوعية لها على التوالي مدعومة بحث الرئيس الصيني شي جينبينج مؤخراً للسلطات الحكومية وشركات التكنولوجيا في بلاده على الإسراع من تطوير تكنولوجيا بلوكتشين واستخدمتها ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين في الأصول الرقمية لمؤتمر سول في سنغافورا في 7-8 من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وفي تمام الساعة 05:53 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 0.11% إلى مستويات 0.29517$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.29548$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.29220$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.29890$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.83$ مليار.

هذا وتعكس الربيل حالياً خسائر بأكثر من 1% خلال هذا الأسبوع صمن عمليات تصحيحية عقب تحقيقها الأسبوع الماضي مكاسب بقرابة 2% بعد أن محت الجمعة الماضية الخسائر التي تكبدتها الأربعاء السابق عقب شهادة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج أمام الكونجرس آنذاك حيال العملة الرقمية ليبرا التي تعتزم شركته إطلاقها العام المقبل ووسط تشكك المشرعين حيالها، وذلك في أعقاب تعليقات الرئيس الصيني الجمعة التي تصب في صالح صناعة سلاسل الكتل (البلكتشين) تلك التكنولوجيا المسئولة عن تشغيل العملات الرقمية.

بخلاف ذلك، لا تزال الربيل تحقق مكاسب شهرية بقرابة 15% لتعد بصدد أول مكاسب شهرية لها في خمسة أشهر ضمن عمليات تصحيحية للخسائر الموسعة التي تكبدتها مؤخراً، حيث محت ربيل مكاسب مطلع هذا العام بعد أن فقدت خلال الآونة الأخيرة قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الماضي الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر من عام 2018.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاثنين الماضي أفادت يو-تودي أن شركة ربيل قد قامت بتعين بن ملنيكي المدير التنفيذي السابق لدى مصرف بنك أوف أمريكا كرئيس للشئون التنظيمية في الولايات المتحدة، وذلك بهدف قيامه بإجراء محادثات مع المجلس الأعلى للتعليم باسم ربيل، كما تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس التنفيذي لربيل براد جارلينجهاوس عن كون الرئيس التنفيذي لشركة ماني-جرام طلبه بالإسراع في تطبيق السيولة عند الطلب ونشرة من الأسواق العالمية.

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ويذكر أن شركة ربيل لابس أعلنت الأسبوع الماضي عن فتحها مكتب جديد لها في العاصمة الأمريكية واشنطون وجاء ذلك بالتزامن مع توسيع شركة البلوكتشين لتكنولوجيا المدفوعات، فريقها التشريعي العالمي مع تكثيف جهودها لتثقيف صناع السياسة حول فأدت التقنية، حيث انضم كريج فيليبس الذي يعد أحد كبار المساعدين لوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن إلى مجلس إدارة شركة ربيل.

وأفادت شركة ربيل بأن فيليبس سيجلب "العمق" لفريق قادة الساسة وسيقدم المشورة حيال "الفرص التنظيمية الإستراتيجية" مع نمو الشركة، ومن الأعضاء الذين تم ضمهم الشهر الماضي أيضا في القسم التشريعي لشركة ربيل سوزان فريدمان كبيرة المستشارين لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة (ِCFTC) هيث تاربرت حينما كان مساعد وزير الخزانة للأسواق الدولة.

كما تم أيضا الشهر الماضي ضم وورن هامند الذي كان مساعد تشريعي سابق للنائب وارن ديفيدسون الذي ترأس صياغة قانون التصنيف الرمزي، في القسم التشريعي لشركة ربيل، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً إعلان شركة ربيل عن كونها أصبحت عضواً في رابطة البلوكشين "Blockchain Association" والتي تعد هيئة صناعي تدافع عن تكنولوجيا البلوكتشين وتشرع في بناء علاقات بين شركات توزيع الحلول والحوكمات.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق من الشهر الجاري كشف شركة ربيل عن تقريرها لمبيعات العملة الرقمية إكس-أر-بي خلال الربع الثالث والتي أظهرت تراجع المبيعات بشكل موسع عن ما كانت عليه في الربع الثاني الماضي حينما عكست مستوى قياسي عند 251.5$ مليون، وذلك مع بيع الشركة خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 66.24$ مليون فقط، الأمر الذي عكس تراجع المبيعات بقرابة 74%.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الشهر المقبل وسط التوقعات بأنه قد يساهم في دعم أداء العملة الرقمية المشفرة إكس-إر-بي قبل فعليات المؤتمر في سنغافورا، ويذكر أن الربيل ارتفعت أسعارها في عام 2017 قبل مؤتمر سول بنحو 115% وارتفعت في عام 2018 أيضا قبل المؤتمر بنحو 220%، مع العلم، أنها تراجعت عقب المؤتمر في عام 2017 بنحو 43% وفي 2018 بنحو 51%.