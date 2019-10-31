شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على بنك اليابان وحديث كورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس مع تباين كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية، بينما تراجع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية وارتفع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، ويأتي ذلك قبل قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان والحديث المرتقب لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث دولة صناعية عالماً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 1.4% مقابل تراجع 1.2% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاُ 1.1% مقابل تراجع 4.7% في آب/أغسطس، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.1%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني دولة صناعية عالمياً كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والتي أوضحت انكماش القطاع الصناعي للشهر السادس على التوالي خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 49.3 مقابل 49.8 في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات عند 49.9، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 52.8 مقابل 53.7.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أظهرت ارتفاعاً 7.6% مقابل تراجع 0.6% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.1%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 19.0% مقابل 21.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 25.7%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، بينما عكست قراءة مؤشر أسعار الصادرات تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 3.8% في الربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة ائتمان القطاع الخاص استقرار النمو عند 0.2% خلال أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 0.3%.

وذلك في أعقاب كشف مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية عن قراءة مؤشر الثقة بالأعمال لنيوزيلندا والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 42.4 مقابل 53.5 في أيلول/سبتمبر، بينما أوضحت قراءة الإحصائية ذاتها حيال تطلعات أنشطة الأعمال تقلص اتساعاً إلى 3.5 مقابل انكماش 1.8 في أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي شهدت مؤخراً من قبل الطرفان تصريحات تدعو للتفاؤل حول حلحلة الخلافات التجاري بينهم وعززت الآمال في توصلهم لاتفاق تجاري أولى بحلول الشهر المقبل، فقد تابعنا بالأمس إلغاء تشيلي اجتماع قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC) الذي كان من المرتقب أن يعقد عندها الشهر القادم لأسباب أمنية.

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ونود الإشارة، لكون المستثمرين كانوا يتطلع إلى فعليات قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC) في تشيلي بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر مع الترقب لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج هناك وسط الآمال في إبرامهم للاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديان في العالم والذي قد يكون حجر الأساس لحلحلة الخلافات التجارية وإنهاء الحرب التجارية والتعريفات الجمركية بينهم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثالث على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية، لكون الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن تعديل السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري بشكل مؤقت ما لم تتغير التوقعات بشكل جوهري خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تعديل السياسة النقدية للفيدرالي ستتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع أسعار الفائدة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.08% ليخسر 1.26 نقطة ويصل إلى المستوى 1,664.64، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.31% ليربح 71.49 نقطة ويصل إلى المستوى 22,914.61.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.09% ليربح 3.39 نقطة ويصل إلى المستوى 3,894.62، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليخسر 2.68 نقطة ويصل إلى المستوى 2,936.64.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.11% ليربح 295.32 نقطة ويصل إلى المستوى 26,963.03، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.07% ليربح هو الأخر 22.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,102.50.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.35% ليخسر 37.70 نقطة ويصل إلى المستوى 10,751.84، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.46% ليخسر هو الأخر 30.58 نقطة ويصل إلى المستوى 6,658.90.