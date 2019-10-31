شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الخامسة على التوالي للأعلى له في ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفاع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة عشرة في اثنان وعشرين جلسة من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30% إلى مستويات 0.6924 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6903، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي عند 0.6849، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6849.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أظهرت ارتفاعاً 7.6% مقابل تراجع 0.6% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.1%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 19.0% مقابل 21.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 25.7%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، بينما عكست قراءة مؤشر أسعار الصادرات تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 3.8% في الربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة ائتمان القطاع الخاص استقرار النمو عند 0.2% خلال أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 0.3%.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.1% في آب/أغسطس، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال أيلول/سبتمبر عند 0.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في الربع الثاني، وصدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 48.4 مقابل 47.1 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثالث على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية، لكون الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن تعديل السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري بشكل مؤقت ما لم تتغير التوقعات بشكل جوهري خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تعديل السياسة النقدية للفيدرالي ستتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع أسعار الفائدة.