تركيا تعتزم إصدار سندات لأجل 5 سنوات بعائد ثابت مع هبوط أسعار الفائدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البنك المركزي التركي

قالت وزارة الخزانة يوم الخميس إن تركيا ستصدر سندات بعائد ثابت لأجل خمس وست سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، لتستفيد من انخفاضات حادة في أسعار الفائدة بالعودة الى الاقتراض الطويل الأجل.

والمرة السابقة التي أصدرت فيها الخزانة التركية سندات بعائد ثابت لأجل خمس سنوات كانت في نوفمبر تشرين الثاني 2018 وسندات لأجل عشر سنوات في يوليو تموز 2018. ومنذ ذلك الحين فضلت إصدارات قصيرة الأجل لتقييد التأثير الطويل الأجل لتكلفة الاقتراض.

وبعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 بالمئة في سبتمبر أيلول من العام الماضي، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار الأشهر الأربعة الماضية بواقع ألف نقطة أساس.

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وقالت الخزانة أيضا إنها تتوقع اقتراض تسعة مليارات دولار من الأسواق الدولية في 2020 من خلال إصدارات للسندات، ارتفاعا من ثمانية مليارات دولار في 2019.

وفي برنامجها للاقتراض للعام 2020، قالت الخزانة إنها تتوقع اقتراض 299.6 مليار ليرة (52.45 مليار دولار) محليا وان تبلغ القيمة الاجمالية لنفقات خدمة الدين الخارجي والمحلي 352.1 مليار ليرة.