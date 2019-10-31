شكرا لقرائتكم خبر عن الفائز بجائزة التميز الحكومى كأفضل مدير عام: مصر تحتاج منا الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب عماد حنفي من محافظة أسوان والفائز بالمركز الأول، فى التميز الحكومى عن فئة المدير العام ، ان الجائزة تمثل حافز له لبذل مزيد من الجهد لخدمة البلد .

وأضاف حنفى لـ"الخليج 365"، أن التقيم تم بشفافية تامة وانه استمر على مدار 16 شهر متتالى تم متابعة ادائنا داخل اداراتنا ومدى التعاون والتطور الذى قمنا به لتقديم افضل خدمة للمواطنين والعاملين بالادارة .

وكانت وزيرة التخطيط قد أشارت فى كلمتها فى بداية الحفل إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم والمستمر بين دولتي مصر والامارات، والرغبةً في تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشتركة لتقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، موضحة أن الهدف من تلك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يتمثل في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز.

و أوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجان لتقييم المرشحين من الجهات والأفراد من أفضل الخبراء المستقلين غير التابعين للجهاز الإداري للدولة تطبيقًا لمعاير الحوكمة، لتضع تلك اللجان معايير عالمية موضوعية لتقييم طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة بمنتهى الشفافية والحيادية من خلال المراجعة وعقد الزيارات الميدانية، مشيرة إلى دور فريق جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والذي حرص على مدار ما يزيد عن عام، على نشر فكر التميز والتعريف بالجائزة من خلال حملات التوعية، حيث قام الفريق بالتوجه إلى العديد من المحافظات لعقد ورش عمل للتعريف بمعايير الترشح والحث على التقديم والمشاركة وإيضاح طريقة التقديم وتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وورقيًا، موضحة أن إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل بلغ نحو 5 آلاف شخص من جميع أرجاء الجمهورية، بإجمالي 30 ألف ساعة تدريبية.

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جدير بالذكر أنه تم استقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية ، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز، كما تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، 158 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، وفيما يخص جوائز التميز الفردي، تم تلقى طلبات ترشح من 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة، بالإضافة إلى تلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية بلغت نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحث من المحافظات في فئة جائزة الابداع والابتكار.

ويُشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد أطلقت فى يوليو 2018 جائزة مصر للتميز الحكومى فى مؤتمر حضره رئيس مجلس الوزراء وذلك فى إطار الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات.