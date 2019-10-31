شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات يوقع غرامة 12 مليون جنيه على شركة WE بسبب عطل فى شبكتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ونظراً لحدوث أعطال جسيمة بـ" شبكة we " للمحمول أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات عن قطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق في يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، وحيث أن ما سبق يعتبر أعطال جسيمة ومخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة we للمحمول.

وعليه فقد قام الجهاز القومي بمتابعة المشكلة مع شركةwe للمحمول والتي قامت بدورها بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة واسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها، وقرر الجهاز القومي بتوقيع عقوبة مالية على الشركة قدرها 12 مليون جنيه مصري (اثنا عشر ملايين جنيه مصري) وان يتم السداد خلال سبعة أيام من تاريخه، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وراعى الجهاز عند تحديد قيمة الجزاء المالي مجموعة من العوامل أهمها عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة، والمدة الزمنية للعطل، وعدد المناطق المتضررة.

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