شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة مختلفة لفرحة المولد النبوى من حلوانى العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما نعرف الجميع له طريقة مختلفة في الاحتفال، ولكن الكثير مننا لا يعرف ان المولد النبوي الشريف له الكثير من الاحتفالات عبر محافظات مصر. اليكم بعض الاحتفالات

حيث يحتفل أهالي الشرقية بالمولد النبوي الشريف، فتخرج المواكب حاملة الرايات والأعلام، ويطلقون هتافات المديح، والإنشاد في ربوع قرى المحافظة، ابتهاجا بمولد أشرف الخلق.

بالزقازيق تقام احتفالية كبري بساحة الهاشمية بقرية بني عامر، وشهدت القرى حلقات الذكر والابتهالات والأوراد الخاصة بكل طريقة، معنونه بحب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

في المنيا، تنطلق مواكب من أمام مسجد سيدى أحمد الفولي، بمدينة المنيا إلى شارع الحسيني، وتفاعل المواطنون مع المسيرات التي تتضمن الأناشيد الدينية بالدفوف والطبل والمزمار، إلى جانب الجمال التي تحمل الأطفال.

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في مرسى مطروح وبالإضافة الي الأناشيد الدينية يقومون بعمل وأكل العصيدة، بالإضافة الى اللحم والأرز.

أما في واحة سيوة، ظاهرة الـ “ ذاق ذاق" من أهم مظاهر احتفالات أهالي الواحة، حيث تقوم الأم بإعداد الحلوى والمخبوزات، وتصطحب بناتها الصغيرات إلي وسط المدينة، ليتناول الشباب المار بالطرقات منهن ويتذوق ما قامت أمهاتهن بإعداده وبمساعدتهن.

من المؤثر ان نرى تقدير هذه الاحتفالات من احد العلامات البارزة في حلوى المولد وصناعة الحلويات الشرقية او الغربية وهو حلواني العبد اول من بدء بالاحتفال بالمناسبة عبر الإعلانات التي كانت توصل الفرحة الى قلوبنا.



في ذكرى المولد النبوي لهذه السنة لم ينشر العبد اعلان عن حلوى المولد ولكن اختار ان يبحث عن تلك الاحتفالات المختلفة بالمولد النبوي في البلاد.





حيث اختاروا ان يشاركوا معنا احتفال مدينة الأقصر، يقام منذ عشرات السنين للاحتفال بالمولد، وتشهد صورا مختلفة من الاحتفالات، المليئة بالأناشيد والمديح والغناء بقصائد حب رسول الله، ويتوجه الأهالي لحلقات الألعاب بالتحطيب ورقص الخيول (المرماح) وتشتهر قرية المنشأة بإقامة أكبر مرماح للمولد، الذي يستمر 12 يوما ويشارك فيه الآلاف من أهالي الأقصر والقرى المجاورة، فضلا عن الكثير من الخيالة والفرسان. أما حلقات التحطيب فتستمر 5 أيام في حلقة مجاورة للمرماح.



ويشارك الآلاف من أهالي الأقصر وخصوصا الكرنك والعوامية في إحياء «دورة» المولد النبوي الشريف حيث يطوفون بأرجاء المنطقتين حاملين العصى مرددين الأغاني النوبية. إليكم احتفال مدينة الأقصر مُقدم إلينا من حلواني العبد.