شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكرم الموظفين الفائزون بجائزة التميز الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي 2019، وذلك بمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل ، الفائزون بجوائز التميز الحكومى من المديرى الادارة والموظفين العاملين بالقطاع الحكومى .

وحول فئة رئيس قطاع فقد فاز أمجد محمد محمد بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (وزارة النقل) بالمركز الأول وبالمركز الثاني فازت اايمان سيد أحمد قطاع التخطيط من وزارة الري ليحصل أيمن عبد المنعم بمحافظة المنوفية بالمركز الثالث.

وحول فئة رئيس إدارة مركزية فاز سعيد رمضان عرفه بمركز إعداد القاده بالمركز الأول وحنان شعبان مطاوع بديوان عام وزارة الإسكان بالمركز الثاني ليتحصل ليلي شحاته يوسف بوزارة الإنتاج الحربي بالمركز الثالث.

وعن فئة المدير العام فاز إيهاب عماد حنفي بمحافظة أسوان بالمركز الأول، ونبيلة حسني منير بمحافظة الشرقية بالمركز الثاني، و احمد محمد عبد الرحمن بمحافظة القاهرة بالمركز الثالث.

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وحول فئة مدير إدارة فازت إيناس حمدي محمود بمحافظة الشرقية بالمركز الأول، وفادي محمد إبراهيم بمحافظة المنوفية بالمركز الثاني و إسلام السيد رجب بمحافظة القليوبية بالمركز الثالث.

وعن جائزة الإبداع فاز جمعة على أحمد بالمركز الأول عن فكرته حول نظام جديد لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما فاز أحمد باتع فهمي بالمركز الثاني عن فكرة إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) من حمأة الصرف الصحي والمخلفات، ليحصل أشرف محمد النور على المركز الثالث عن فكرة فحص التوقيعات اليدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت وزيرة التخطيط قد أشارت فى كلمتها فى بداية الحفل إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم والمستمر بين دولتي مصر والامارات، والرغبةً في تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشتركة لتقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، موضحة أن الهدف من تلك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يتمثل في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز.