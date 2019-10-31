شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح 4 شركات مدرجة ببورصة السعودية..وارتفاع "الكثيرى القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أرباح 4 شركات مدرجة بسوق الأسهم السعودية خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وهى الجوف الزراعية، الجبس الأهلية، باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، السعودية للعدد والأدوات، فيما ارتفعت خسائر شركة الزامل للاستثمار الصناعى، بينما ارتفعت أرباح شركة الكثيرى القابضة.

وحققت شركة الجوف الزراعية صافى ربح بلغ 1.3 مليون ريال سعودى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 24.7 مليون ريال سعودى بنسبة انخفاض 94.88%، ويرجع السبب فى انخفاض صافى الربح خلال الربع الحالى من عام 2019 بالمقارنة مع صافى ربح الربع المماثل من عام 2018 بشكل رئيسى إلى انخفاض مبيعات الربع بنسبة 46.94% بقيمة 59.26 مليون ريال، وكذلك ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من عام 2018 من 65% إلى %91.43، وذلك بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 45% بقيمة 5.79 مليون ريال ، وزيادة الايرادات الأخرى بقيمة 3.03 مليون ريال.

وحققت شركة الجبس الأهلية صافى ربح بلغ 1.56 مليون ريال سعودى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 4.81 مليون ريال سعودى بنسبة انخفاض 67.6%، ويرجع السبب فى انخفاض صافى الربح إلى أولا انخفاض صافى المبيعات 5.7% بسبب انخفاض المبيعات خلال النصف الأول، ثانيا ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 3.29% بسبب أعمال الصيانة الوقائية خلال النصف الأول، ثالثا ارتفاع المصاريف العمومية والتسويقية بنسبة 10.3% نتيجة فتح منافذ تسويقية .

وحققت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، صافى ربح بلغ 5.8 مليون ريال سعودى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 9.6 مليون ريال سعودى بنسبة انخفاض 39.7%، ويرجع السبب فى انخفاض صافى الربح لانحفاض فى إجمالى الربح بقيمة 10.7 مليون ريال، وذلك نتيجة الانخفاض فى الإيرادات التشغيلية خلال الفترة الحالية بنسبة 9.28% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، الزيادة فى التكاليف التمويلية بقيمة 1.3 مليون ريال وذلك نتيجة الزيادة فى التمويل البنكي بغرض شراء مبنى إدارى للشركة وشركاتها التابعة بمدينة الرياض.

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وحققت الشركة السعودية للعدد والأدوات، صافى ربح بلغ 55.58 ألف ريال سعودى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 59.4 ألف ريال سعودى بنسبة انخفاض 6.43%، ويرجع السبب فى انخفاض صافى الربح ارتفاع فى المصاريف الإدارية والعمومية، ارتفاع فى النفقات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 16.

فيما ارتفعت صافى خسائر شركة الزامل للاستثمار الصناعى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، إلى 124 مليون ريال سعودى مقابل 55.3 مليون ريال سعودى خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 166.9%، ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض فى هامش الربح الإجمالى فى قطاعي التكييف والذى نتج عن الزيادة فى تكاليف المدخلات، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة.

بينما حققت شركة الكثيري القابضة، صافى ربح بلغ 11.7 مليون ريال سعودى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 7.9 مليون ريال سعودى بنسبة نمو 47.825%، ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلى نتيجة لارتفاع قيمة المبيعات خلال الفترة الحالية لعام 2019.