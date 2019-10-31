شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرين لمطاحن الدقيق" تتحول لتكبد خسارة تبلغ 30.6 ألف دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، اليوم الخميس، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي خسارة بقيمة 30.6 ألف دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 101.8 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وتأثرت أرباح الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي بارتفاع تكلفة المبيعات إلى 3.9 مليون دينار بحريني، مقارنة بتكلفة مبيعات بلغت 3.6 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث لعام 2018

كذلك حققت الشركة خسارة من الاستثمارات بلغت 93.6 ألف دينار بالربع الثالث، مُقابل ربح من الاستثمارات بلغ 35.7 ألف دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 1.5 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.3 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.