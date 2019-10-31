شكرا لقرائتكم خبر عن "كامكو" تُشهر اندماجها بالسجل التجاري مع "جلوبل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن إتمام شهر قرار الإندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، بأن شركة كامكو ستكون الدامجة على أن تكون جلوبل هي الشركة المندمجة، وذلك بعد انتهاء فترة النظر في اعتراضات الدائنين وفقاً لأحكام المادة 258 من القانون رقم 1 لسنى 2016 بإصدار قانون الشركات.

وبحسب البيان، سيجرى مباشرة إجراءات نقل الذمة المالية لشركة جلوبل بكافة اصولها وخصومها إلى شركة كامكو، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ إجراءات الإندماج.

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وأشارت كامكو إلى أنه سيجرى الإفصاح عن الأثر المالي للاندماج بطريق الضم بينها وبين جلوبل على المركز المالي لشركة كامكو بعد الانتهاء من إتمام عملية تبادل الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 532.33 ألف دينار، مقابل صافي أرباح بلغ 320.2 ألف دينار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة إلى 1.11 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 421.41 ألف دينار في النصف الأول من عام 2018.