شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الكهربائية" تنتهي من المرحلة الأولى من برنامج شراء أسهم حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي عقد في أبريل الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المشتراة تبلغ 11 ألف سهم، بقيمة 162.8 ألف ريال، بمتوسط سعر شراء للسهم يبلغ 14.8 ريال للسهم.

وتجدرالإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.

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يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر بالربع الثاني من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى انخفاض الطلب من قبل أحد العملاء الرئيسيين لأحد المنتجات الأساسية مما تسبب في انخفاض أسعار البيع وهامش الربح بسبب المنافسة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح 12.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.