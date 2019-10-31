شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تهبط بخسائر "الأنابيب السعودية" 41.5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الأنابيب السعودية، المعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الخسائر بنسبة 41.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 14.12 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 24.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع حجم المبيعات والتغير في المزيج البيعي، مقارنة بخسائر إجمالية بلغت 11.82 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2018.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى 157.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 126.5 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 24 مليون ريال خلال التسعة أشعر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 66 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2018، بنسبة تراجع بلغت 63.7%.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 9.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 41.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 76.5%.

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