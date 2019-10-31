شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تقود "طباعة وتغليف" لتسجيل أرباح بقيمة 2.7 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المدققة للشركة السعودية للطباعة والتغليف، المعلنة اليوم الخميس، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 11.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في المبيعات بالاضافة الى الانخفاض في تكاليف المبيعات.

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وتراجعت إيرادات الشركة إلى 252.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 276.3 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 34 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 33.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 36.7 مليون مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 21.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 69%.

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