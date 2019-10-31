شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تتفق على تخزين 4.6 مليون برميل بالهند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة احتياطيات البترول الاستراتيجية الهندية الحكومية، أمس الأربعاء إن الهند ستؤجر ربع مستودعات احتياطي البترول الاستراتيجي في بادور لأرامكو السعودية.

وأضاف إتش.بي.إس اهوجا أنه تم الاتفاق على تخزين نحو 4.6 مليون برميل من النفط مع سعي نيودلهي للحصول على استثمارات عالمية للتوسع في البنية التحتية للطاقة، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة الهندية: "وقعت أرامكو مذكرة تفاهم لمستودع واحد". مضيفا أن "أرامكو" ينبغي أن تحتفظ بنحو 4.6 مليون برميل للاحتياجات الاستراتيجية للهند، ولكن يمكن أن تبيع الباقي للمصافي الهندية.

ووقعت شركة احتياطيات البترول الاستراتيجية الهندية، المخولة ببناء مستودعات النفط مذكرة تفاهم مع الحكومة السعودية للمشاركة في منشأة تسع 2.5 مليون طن بولاية كارناتاكا.

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وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).