شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري القابضة تنتقل للسوق الرئيسية.. الأحد القادم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الكثيري القابضة في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الأحد القادم بالرمز (3008).

وأوضحت "تداول" في بيان على موقعها الرسمي أن تلك الشركة ستدرج في قطاع المواد الأساسية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وكان سوق الأسهم الرئيسي "تداول" قد وافق يوم الثلاثاء الماضي، على طلب شركة الكثيري القابضة للانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية "تاسي"، وذلك برأس مال 45.21 مليون ريال وبعدد أسهم 4.52 مليون سهم.

وتقدمت الكثيري بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.

Advertisements

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية الشهر الماضي عن تسهيل متطلبات انتقال الشركات من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

ووفقا لبيان لـ"تداول"، فقد شملت هذه التسهيلات تعديل قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

وكان مجلس إدارة كل من شركة ثوب الأصيل وشركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بجلستيهما المنعقدتين أمس الأحد، قد وافق على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

وقالت الشركتان، في بيانين لموقع سوق "تداول" المالي، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.