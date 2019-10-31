شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي: من المستبعد القيام باستثمار ضخم في طرح أرامكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي إن صندوق الثروة السيادية الروسي لن يقوم باستثمار ضخم في الطرح العام الأولي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وأضاف في مقابلة على هامش منتدى للاستثمار في الرياض "بالتأكيد روسيا لن تقوم باستثمار ضخم في أرامكو بسبب أنها بالفعل منكشفة تماما على النفط"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "لكن الكثير من صناديق التقاعد تعتقد أن أرامكو تقدم عرضا مثيرا للاهتمام جدا.

وتابع: "هناك اهتمام مؤكد من جانب صناديق تقاعد روسية وعدد من صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار الروسية".

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ومن جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في تصريحات صحفية على هامش ذات المؤتمر أمس الأربعاء إن طرح شركة "أرامكو السعودية" سيكون قريباً، مؤكداً أنه سيتم في الوقت المناسب وبمنهجية مناسبة وبالقرار الصحيح.

وانطلق يوم الثلاثاء الماضي في السعودية فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.

ويشارك بالمنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، بحسب بيانات صحفية سابقة.

وكانت قناة العربية قد أعلنت في وقت سابق نقلا عن مصادر لها أن السلطات السعودية حددت مواعيد بدء الاكتتاب العام على سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في بورصة "تداول".

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.