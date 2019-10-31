شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار السعودية توقع اتفاقيات مع 18 صندوقاً للاستثمار الجريء والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، توقيعها مع 18 صندوقاً للاستثمار الجريء.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ذلك يأتي تحت مبادرة الاستثمار الجريء من "استثمر في السعودية".
وتشهد استثمارات رأس المال الجريء نمواً متسارعاً، بالسوق السعودية، وتظهر دراسات حديثت أنها قادرة على استيعاب 500 مليون دولار أمريكي، أو 10 أضعاف مبلغ الاستثمار الجريء في المملكة في عام 2018. ويشير مسار هذا النمو إلى أن حجم رأس المال التراكمي الذي سيتم ضخه في السوق السعودية قد يصل إلى ملياري دولار أمريكي بين عامي 2019 و2025.
وانطلق يوم الثلاثاء الماضي في السعودية فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.
ويشارك بالمنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، بحسب بيانات صحفية سابقة.
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