شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بنوك مركزية خليجية تخفض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي بالخفض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتخذت 4 بنوك مركزية خليجية قرارات بخفض أسعار الفائدة، عقب قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي، أمس الأربعاء، بخفض الفائدة وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وكما كان متوقعاً من قبل كثير من المحللين والاقتصاديين، اتخذ الفيدرالي الأمريكي قراره، مساء الأربعاء، بخفض أسعار الفائدة.

وبالأمس، قرر خفض الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 1.75% و1.50%، وألمح إلى التوقف عن خفضها لفترة من أجل تقييم الآثار الناجمة عن خفض الفائدة لثلاث مرات متتالية على الاقتصاد.

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ووفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها "أخبار اليوم"، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، من 2.50 % إلى 2.25 %. مؤكدا على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً.

كما قرر البنك المركزي الإماراتي تقليص معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. مشيرا إلى خفض سعر إعادة الشراء (الريبو)، والذي يطبق على اقتراض سيولة قصيرة الآجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بنسبة 0.25%.

وقرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.50% إلى 2.25 %، مشيرا أنه تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة أيضا من 2.25 % إلى 2 %، وتقليص سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من2.85 في المئة إلى 2.60 بالمائة.

وقرر المركزي الكويتي للمرة الأولى هذا العام التماشي مع السياسة النقدية المعلنة في الولايات المتحدة، أمس لينخفض سعر الخصم في الكويت بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصل 2.75 %. يشار إلى أن سعر الخصم دون تغيير خلال العام بالكويت وقبل يوم أمس عند 3 %.