شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 31-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المخترق لنموذج القاع المزدوج ولا يزال فوقه، ليبقى التأثير الإيجابي لهذا النموذج فعالاً، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7015، مع التذكير بأن الثبات فوق 0.6895 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6895 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد